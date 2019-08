E così, dopo quattro anni, termina l'avventura di Erik Pulgar sotto le Due Torri. E termina a qualche settimana dall'inizio del campionato, per una squadra che lo scorso anno è arrivata in classifica dopo il Bologna e che per questa stagione ha esattamente gli stessi obiettivi dei rossoblù.



Per questo motivo, la scelta del cileno di passare alla Fiorentina ha fatto discutere e non poco i tifosi del Bologna. Da tempo si vociferava della volontà di Pulgar di alzare l'asticella e giocare ad alto livello... ma pensavamo che con questo intendesse le prime della classe.



Dieci milioni di euro la cifra pagata dai Viola per il suo cartellino, una cifra irrisoria se pensiamo alla seconda parte di stagione giocata da Pulgar lo scorso anno. Eppure, così è stato deciso per la sua clausola. Così ha voluto in primis il giocatore.



Dopo l'amichevole giocata ieri dal Bologna contro il Villareal al San Marino Stadium, persa per 4-3, il collaboratore tecnico Emilio De Leo ha sottolineato con una frase quello che comporta l'assenza del cileno: "Con la partenza di Pulgar abbiamo perso un tassello importante del nostro centrocampo, un giocatore molto utile nelle transizioni e bravo a raccordare i reparti. E' una casella vuota lì nel mezzo ma sono sicura che verrà riempita al più presto".



Questo è l'augurio di tutti, soprattutto per farsi trovare pronti con l'inizio della stagione. Ma chi sarà il nuovo Pulgar? Si parla di Dominguez, centrocampista 21enne del Velez, di Hendrix del PSV e Prcic del Levante. Il tempo stringe e qualcuno va trovato, per far sì che questa cessione non costi troppo cara.