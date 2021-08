Continuano le amichevoli del Bologna, questa volta contro il Liverpool: in due gare da un’ora, il Bologna esce sconfitto per 2-0 e 1-0 ma – a differenza della gara contro il Borussia Dortmund - non sfigura e inizia a mostrare la sua identità.



Mancano infatti poco meno di 20 giorni all’inizio del campionato e Sinisa Mihajlovic dopo una preparazione intensa comincia lavorare sui dettagli, non sapendo ancora se il mercato porterà nuovi innesti o sarà questa la sua squadra per la stagione 2021/2022: dopo la firma sul contratto, intanto Marko Arnautovic ha cominciato a lavorare con i compagni.



La curiosità di vederlo all’opera è tanta, lo testimoniano i numerosi click sul suo video di presentazione: l’austriaco ha scelto la maglia numero 9, quella del bomber, nella speranza di segnare con continuità ed essere l’arma in più di questa squadra. Inutile dire cosa ci si aspetti da lui: determinazione e impegno costante, caratteristiche importanti di un trascinatore come lui.



Oltre a questo, gol ed assist con continuità: con un gruppo coeso, al terzo anno di Mihajlovic in rossoblù, ci si aspetta davvero il salto di qualità. C’è voglia di tornare allo stadio e di vivere emozioni, c’è il desiderio enorme di saltare per un gol e di sventolare bandiere. C’è voglia e necessità di Bologna, tutto qui.