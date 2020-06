Ritorno in campo amaro per il Bologna che ieri sera, in un Dall’Ara a porte chiuse, ha perso contro la Juventus per 2-0 con una prestazione non del tutto soddisfacente e che ha mostrato come la condizione fisica dei giocatori, dopo tre mesi di stop, non sia ancora ottimale.



E’ vero che i rossoblù ci hanno provato ma è altrettanto vero come non siano mai riusciti a tirare in porta, mostrando tra le altre cose parecchi limiti difensivi: al di là di alcune decisioni arbitrali discutibili, la Juventus può avere meritato la vittoria anche se resta comunque la rabbia per non essere riusciti ad essere cinici e concreti.



Se qualcuno dei più esperti ha deluso particolarmente, vedi Denswil (autore del fallo che ha portato al rigore realizzato da Ronaldo), hanno invece sorpreso i giovani Primavera Juwara e Cangiano, entrati a dieci minuti dal termine del match con una determinazione ed una carica che gli sarà sicuramente utile anche in futuro. Già, perché in una seconda parte di campionato con tre partite a settimana, ci sarà sicuramente più spazio anche per loro.



“Abbiamo giocato finalmente ma purtroppo abbiamo perso. È stata una partita equilibrata, sapevamo che la Juve era arrabbiata. Quando è finita la loro pressione e siamo usciti fuori abbiamo preso gol su rigore” – ha ammesso Mihajlovic – “Negli ultimi 20 minuti abbiamo fatto i cambi ma purtroppo abbiamo un po’ di giocatori infortunati. Gli entrati hanno fatto bene ma non siamo stati pericolosi come avremmo voluto”. Il tempo per recuperare c’è tutto, a partire dalla prossima gara contro la Sampdoria.