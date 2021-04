Una vittoria importantissima, frutto del lavoro di squadra e che mette di fatto un bel macigno sull’obiettivo: il Bologna con la vittoria per 4-1 contro lo Spezia sale infatti a 37 punti in classifica, ad un passo dalla quota salvezza.



A differenza di altre partite, i rossoblù hanno saputo gestire il vantaggio nel primo tempo e poi nella seconda frazione di gioco hanno dominato l’avversario giocando una gara ad alta intensità: un inarrestabile Svanberg ha infatti segnato una doppietta con due gol a pochi minuti di distanza dando così un grosso contributo alla causa.



Ma non finisce qui: domenica importante anche per Riccardo Orsolini, autore del primo gol su rigore: una rete con la quale il giocatore rossoblù si è tolto di dosso un po’ di polvere e un po’ di pensieri, dimostrando di essere ancora un giocatore importante per questa squadra.



Dopo due gare senza segnare e due sconfitte contro Inter e Roma, il Bologna ha dato un grande segnale di ripresa anche per lo score con cui è riuscito a portare a casa il risultato: quattro reti totali, di cui due arrivate dal centrocampo e due dal reparto avanzato. Fra un paio di giorni si tornerà di nuovo in campo, ancora una volta al Dall’Ara, per la partita contro il Torino: i presupposti per continuare su questa scia ci sono tutti.