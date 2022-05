Nel giorno in cuisaluta ufficialmente l’a, comincia a plasmarsi ilche verrà: il primo colpo, nemmeno a dirlo, è proprio l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo sotto le. Già, perché un Dirigente del suo calibro – dopo quanto fatto a– è l’uomo giusto per ridare linfa a questa squadra e a questa società.“L’esperienza che ho maturato ae qui mi porterà a trasferire il mio modo di lavorare a” sono state le parole dinella conferenza stampa di saluto alla piazza che ha trasformato negli ultimi anni – “Il modello è molto semplice: gente che lavora da mattina a sera, una tifoseria e una città che vivono per lae la. Di base ci sono passione e lavoro 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno. Sperare che anche da altre parti ci siano gruppi di lavoro disposti a fare altrettanto”.tutto questo non è mai mancato, soprattutto da parte della tifoseria: il sostegno è sempre stato massimo e nonostante un’altra annata deludente, l’ambiente è già speranzoso che con il nuovopossa arrivare finalmente il tanto agognato salto di qualità. Magari ci vorrà tempo ma il desiderio più grande dei tifosi è veramente quello di vedere la squadra lottare per qualcosa di grande senza doversi accontentare.Per far questo, la squadra andrà in parte rivoluzionata: cominciano ad essere accostati aldiversi nomi ma prima di tuttodovrà capire di chi non potersi privare. Il primo nome, banale a dirlo, è quello di. Abbiamo visto come i rossoblù senza di lui non siano la stessa cosa e per questo motivo, il nuovo, dovrà essere bravo a trattenerlo. Le sirene hanno cominciato a suonare ma andranno spente quanto prima.