Si ferma al Franchi la striscia positiva del Bologna che perde 2-1 contro la Fiorentina, in trasferta ed in una gara decisa praticamente dagli episodi. In totale due rigori – messi a segna prima da Zirkzee e poi da Gonzales – ed un altro intervento discutibile su Saleemekers, per il quale l’arbitro Maresca ha però deciso di proseguire.



Quello che si è visto in campo però è stato il solito Bologna, messo alle strette dalla squadra viola nei primi venti minuti ma poi capace di reagire e giocarsi la partita fino all’ultimo minuto: ormai, dopo undici risultati utili, non si è più abituati a perdere ma bisogna dar fronte all’evidenza che purtroppo può succedere.



La grinta, la determinazione e la volontà di fare sempre meglio si rispecchiano anche nelle parole dei protagonisti al termine della gara: “Siamo dispiaciuti, meritavamo di più” ha ammesso Beukema mentre Motta si è lasciato andare ad un “Siamo stati migliori, abbiamo perso per un rigorino”.



Settimi al pari della Roma, la sosta arriva forse nel momento meno opportuno in quanto i rossoblù avrebbero voluto scendere subito in campo per cercare di archiviare la sconfitta e concentrarsi sul prossimo avversario. Purtroppo, non sarà così ma sappiamo che tutti – chi in Nazionale, chi al Centro Tecnico di Casteldebole – metteranno il massimo per farsi trovare pronti per la prossima sfida.