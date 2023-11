Dieci risultati utili consecutivi, undici se mettiamo dentro anche la gara di Coppa Italia vinta contro il Verona. Il Bologna non perde in campionato dalla prima giornata contro il Milan e ora si può godere in solitaria il sesto posto in classifica, un risultato straordinario che sotto le Due Torri non si raggiungeva ormai da diverso tempo.



Ma come si è arrivati a tutto ciò? Il merito, innanzitutto, è di Thiago Motta. L’allenatore rossoblù risponderebbe probabilmente che è stato “Il duro lavoro” ma è davvero cambiato qualcosa all’interno dello spogliatoio dal suo arrivo a Bologna. In questo anno sulla panchina rossoblù, il brasiliano è riuscito a creare un gruppo affiatato in cui titolari/panchinari si alternano con una competizione sana e con un unico obiettivo comune.



Nella gara contro la Lazio vinta per 1-0 il Bologna è stato assediato per larghi tratti del primo tempo ma a inizio ripresa ha trovato il gol della vittoria con Lewis Ferguson: lo scozzese classe ’99 sta impressionando partita dopo partita, mettendo in mostra le sue qualità e la sua determinazione nell’arco dei novanta minuti. Senza abbattersi ma reagendo al gioco biancoceleste, i rossoblù si sono ripresi il proprio campo terminando la partita con tre punti in tasca.



L’entusiasmo tra i tifosi è dilagante: in questo momento è facile trovare per strada persone che indossano con orgoglio sciarpe e magliette rossoblù, ogni domenica il Dall’Ara è pieno e anche la prossima trasferta contro la Fiorentina prevede un tutto esaurito del settore ospiti. Insomma, potrebbe andare meglio così? La concentrazione in situazioni come questa è fondamentale per non adagiarsi sugli allori ma continuare a combattere per mantenere le prime posizioni della classifica. Qualche anno fa era impensabile fare la corsa sull’Atalanta e invece ora il Bologna dista solo un punto dalla squadra bergamasca. Chi l’avrebbe detto mai!