Cosa può portare un allenatore a decidere di cambiare tre titolari ad inizio del secondo tempo? Probabilmente, il rendimento veramente sottotono dei giocatori in campo ma anche ammettere di avere sbagliato qualcosa nello schieramento dell’11 titolare.



Infatti, nonostante i nuovi acquisti, Sinisa Mihajlovic ha scelto di affidarsi ai soliti noti (escludendo però calciatori d’esperienza come Soriano e De Silvestri) ma questo azzardo non è valso la pena. Il Bologna infatti ha subito tanto, soprattutto nel primo tempo, andando in vantaggio su rigore ma subendo poi la rete del pareggio nei minuti finali dell’incontro.



Resta il rammarico pensando ai punti persi in casa contro dirette concorrenti come Verona e Salernitana: i rossoblù hanno dimostrato in questo avvio di non avere grinta e determinazione necessarie per imporsi nei confronti dell’avversario. Infatti, i numeri parlano chiaro: il Bologna nelle prime quattro giornate ha segnato un solo gol su azione e non ha ancora vinto una partita.



“Sono rammaricato per le tante occasioni sprecate, se non miglioriamo l’atteggiamento diventa dura vincere delle partite” – ha ammesso il tecnico in conferenza stampa – “Il furore agonistico, infatti, non si può allenare”. Chiaro, duro, diretto: Sinisa Mihajlovic non nasconde la problematica di questa squadra. Ora però è chiamato a trovare una soluzione.