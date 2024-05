Bolognamania: si è scritta la storia, è Champions League!

: con la vittoria dell’Atalanta sullae la vittoria di sabato controperilè matematicamente in. Dieci anni esatti dopo la retrocessione, i rossoblù discrivono la storia tornando nella massima competizione europea a distanza di sessant’anni.È la notte dei miracoli sotto le, è la notte che il popolo bolognese non si sarebbe mai sognato di vivere ma che ora è finalmente realtà:. Sono lacrime di gioia, lacrime di chi non ha mai lasciato la squadra anche quando le cose erano ben diverse di così…canta infatti uno dei cori tormentoni di questa stagione.

Ed è per questo che tutto questo è in primis dei tifosi, quei tifosi che ieri in oltre diecimila si sono radunati inper festeggiare un traguardo che segna l’inizio di una nuova era per ildi. Lo stesso Presidente che nove anni fa dichiarava che. Mai parole furono più profetiche, pensando a com’è andata.Si torna inpassando dalla porta principale, si torna tra leed è talmente surreale che è bastata una mattinata per terminare i biglietti disponibili perdi lunedì prossimo. L’entusiasmo che si respira in città è dilagante, tutti oggi parlano dei rossoblù che hanno compiuto un’impresa tanto storica quanto meritata.

Questa squadra e il suo allenatore,, hanno fatto una magia: si vive per momenti come questi e la storia delpuò essere una lezione di vita per tutti. Dopo la pioggia, torna sempre il sole e la sofferenza passata può trasformarsi in gioia infinita. Bisogna sapere aspettare… ma tutto viene ripagato.