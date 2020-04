Mentre si festeggia la Pasqua più atipica di sempre, lontana dai propri affetti a causa del Covid-19, lo scenario complessivo in Italia migliora e si apre una possibilità anche per il mondo del calcio: quello di tornare a far allenare le squadre a partire dalla prima settimana di maggio.



Cosa vorrebbe dire questo? No, non riprendere il campionato subito. Bensì programmare un mese di ritiro e dare il via al prosieguo della stagione solo a partire da giugno con un’estate mai vista prima, con partite a ritmo serrato ma soprattutto a porte chiuse.



Per prepararsi a questo i giocatori dovranno svolgere due settimana di quarantena anche in assenza di sintomi e svolgere poi le visite di idoneità sportiva. Nell’ultimo video pubblicato dal Bologna per fare gli auguri di buona Pasqua ai propri tifosi abbiamo visto come i componenti della rosa rossoblù stiano trascorrendo la quarantena ognuno nelle proprie case, allenandosi da soli e facendosi crescere anche la barba!



Dall’inedito Palacio col pizzetto fino ad arrivare a Capitan Poli, i rossoblù non vedono l’ora di indossare nuovamente gli scarpini: all’appello mancano ad oggi ancora Danilo e Krejci - rientrati in Brasile e in Repubblica Ceca - ma il sentore è che ci sia tanta voglia di normalità. Oggi scartiamo le uova rossoblù in attesa di giorni migliori, domani speriamo di tornare ad abbracciarci dopo un gol.