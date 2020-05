La crisi a causa del Coronavirus c’è stata ed è evidente per tutti ma il Presidente del Bologna, Joey Saputo, non ha paura del futuro: la sua squadra continuerà a lottare per la parte sinistra della classifica senza cedere nessuno dei suoi giocatori di punta, tanto più i giovani che finora hanno mostrato il proprio valore sotto le Due Torri.



E’ con questo messaggio di speranza che sono stati ripresi, nei giorni scorsi, gli allenamenti individuali a Casteldebole: da Poli a Santander, passando per Orsolini fino al mister Mihajlovic, buona parte della squadra rossoblù si è ritrovata – seppure svolgendo sessioni individuali – al centro tecnico “Niccolò Galli”.



Tra questi anche il terzino Tomiyasu, sul quale pare esserci un interessamento costante della Roma: si è ipotizzata una trattativa nella quale la squadra giallorossa potesse inserire un paio dei suoi uomini ma il Bologna ha dato subito uno stop affermando di non avere alcuna intenzione di cedere il giocatore dopo solo una stagione con la maglia rossoblù.



Lo stesso discorso anche per Orsolini, Skov Olsen e Svanberg: difficilmente verranno prese in considerazioni richieste che possano indebolire la squadra e privare il Bologna dei suoi giovani talenti. Proprio Orsolini, nel primo giorno di allenamento, si è lasciato andare sui social con una foto del campo di Casteldebole e la scritta “Mi sei mancato". Sapessi quanto manca vederti giocare a tutti i tifosi rossoblù…