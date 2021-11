La cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic è qualcosa che va al di là del calcio e dei risultati sul campo. La cittadinanza onoraria conferita al tecnico del Bologna, mercoledì pomeriggio a Palazzo D’Accursio, testimonia l’amore che lega il mister alla città e viceversa.



Sono passati due anni dalla diagnosi che ha sconvolto la sua vita, quella leucemia che ha saputo combattere e vincere senza mai perdersi d’animo: sono stati momenti durissimi, momenti nei quali Sinisa ha avuto bisogno del sostegno di tifosi e bolognesi che non si sono tirati indietro e, anzi, gli sono stati vicini come non mai.



Questa storia è ciò che lega più di tutto Bologna al tecnico rossoblù, qualunque sarà il futuro dell’allenatore non verrà mai dimenticata: “Alla città di Bologna tutta, ai bolognesi sportivi e non, tifosi e non tifosi del Bologna, perché la loro vicinanza soprattutto in quel momento si è fatta molto sentire ed è stata così forte che mi dava sempre la carica per affrontare le durissime giornate a cui ero sottoposto” sono state le parole dell’allenatore.



La ciliegina sulla torta dopo questa giornata emozionante sarebbe riuscire a continuare la striscia positiva dei rossoblù andando a battere domenica il Venezia al Dall’Ara: sulla carta può sembrare una partita facile ma non bisognerà prenderla sottogamba. Il Bologna ha tutte le potenzialità per diventare grande.