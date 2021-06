E così, la prima notizia di mercato delè la permanenza del tecnicosulla panchina rossoblù. Dopo giorni di riflessioni, voci riguardo al suo futuro, pareri contrastanti sulla sua volontà, è bastato un incontro atra la dirigenza e il tecnico per chiarire ogni dubbio e mettere la prima pietra sulla prossima stagione.Il campionato appena concluso ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi del, visto il finale di stagione davvero deludente: oltre a questo, la decisione deldi prendere dei giorni per riflettere sulla sua permanenza, ha diviso un po’ la piazza nell’attesa di avere una conferma o meno sul proseguo in rossoblù.Conferma che è arrivata nella giornata di martedì, in quello che è stato definito da molti ilè legato per altri due anni al club rossoblù e, ricevute alcune garanzie sul, ha scelto di rimanere aper cercare di raggiungere obiettivi più importanti del dodicesimo posto in classifica.Tra le altre cose, questa sarà la prima stagione che il tecnico serbo vivrà dall’inizio: arrivato a gennaio per sostituire, fermato dalla malattia due anni fa per la prima parte di campionato, fermato dal Covid l’estate scorsa senza poter vivere il ritiro estivo.non si è mai arreso e la sua battaglia contro la leucemia ne è la testimonianza, per cui quella determinazione con cui ha sempre affrontato tutto dovrà ritrovarla per rendere la sua squadra all’altezza della situazione.sono gli aggettivi che più lo descrivono: se tornerà ad essere incisivo come lo è stato in passato e se gli verrà costruita una squadra ad hoc,potrà tornare a rendere orgogliosi i tifosi del. La strada è lunga ma il primo passo è stato fatto: il secondo sarà l’arrivo dell'attaccantedalloe poi di un difensore centrale per cominciare a rinforzare la rosa.