Continua la striscia positiva del Bologna, imbattuto da nove giornate e ora al settimo posto nella classifica di Serie A. Con il pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo, infatti, la squadra rossoblù ha superato la Roma e con i suoi 15 punti può guardare – almeno per il momento - gli altri club dall’alto della classifica.



Incredibile ma vero: solo qualche mese fa era difficile pensare che il Bologna avrebbe potuto dare filo da torcere all’Atalanta o alla Fiorentina ed invece, i ragazzi di Thiago Motta stanno dimostrando partita dopo partita la qualità e l’atteggiamento necessari per fare la differenza in questo campionato.



Un esempio è Joshua Zirkzee, un giocatore che lo scorso anno è rimasto spesso in panchina ma che ha saputo aspettare e che si gode ora il suo momento di gloria: al di là del gol bellissimo segnato sabato a Reggio Emilia, la sua classe ed eleganza fanno di lui un giocatore straordinario da osservare. Nonostante i gol siano ancora tre in campionato, le sue giocate fanno la differenza e il reparto avanzato può contare in maniera costante sulla sua presenza.



Ora al Bologna spettano due gare nel giro di qualche giorno: domani contro il Verona in Coppa Italia e venerdì contro la Lazio in campionato. Il turn over, anche a causa degli ultimi infortuni, sarà inevitabile ma la volontà della società è quella di andare avanti in entrambe le competizioni. La determinazione a Thiago Motta non manca, così come alla sua squadra. E questa può essere la chiave in più.