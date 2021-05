Una sconfitta pesante, più per l’umore che per la classifica considerando che proprio ieri sera ilha avuto la conferma matematica della salvezza. Nella sfida contro ilallopersa per, sono poche le cose da salvare e molte di più quelle da archiviare a partire dall’atteggiamento della squadra fino ad arrivare agli errori dei singoli.Prima la deviazione diper il gol dell’, poi il fallo diche ha sancito il tiro dal dischetto realizzato da: la difesa non è stata all’altezza della situazione ma i problemi sono stati evidenti anche in attacco con diversi limiti mostrati da parte die compagni. Palloni persi, occasioni non finalizzate, cali di concentrazione nell’arco del match: rispetto ad unche ci ha creduto dal primo al novantesimo, ilnon ha saputo sfruttare l’occasione per tornare a vincere.Le uniche note positive della serata sono riferite ai giovani: da, terzo portiere rossoblù, schierato in campo per scelta tecnica agli esordi di(classe 2004) e(classe 2005 e giocatore più giovane ad esordire in, ndr). L’atteggiamento di tutti e tre è stato propositivo e nel caso di, nonostante i due gol subiti, ha saputo mantenere la concentrazione anche se impiegato poco e niente da parte dell’attacco avversario.Se è vero che non si potrà chiudere il campionato a più dicome preventivato ad inizio stagione, è altrettanto vero che ci sono altre due partite per finire il campionato in maniera dignitosa. C'è bisogno di tornare a vincere.