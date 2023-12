Succede. Succede purtroppo di perdere, anche quando non sei più abituato. Succede magari di perdere anche in malo modo, come successo ieri a Udine con la sconfitta per 3-0 a favore dei padroni di casa.Una giornata storta, in cui il Bologna è apparso la fotocopia di quello che si era mostrato nelle ultime settimane. Una giornata da archiviare il più in fretta possibile perché questi tre punti persi non possono cancellare quello che la squadra rossoblù è riuscita a costruire nel 2023 e soprattutto in questa stagione.Da quanto non concludevamo l’anno solare alla quinta posizione in classifica? Da quanto una sconfitta fa così rabbia proprio perché, ad oggi, ne hai perse solo tre in diciotto partite? Sembrano passati anni ma in realtà sono solo mesi, mesi in cui il Bologna di Thiago Motta ha mostrato di che pasta sia fatto contro chiunque.Sì, la gara di ieri ha mostrato un dominio quasi assoluto dell’Udinese intenta a guadagnarsi punti super utili per la salvezza. Pochi tiri in porta da parte del Bologna, qualche errore di troppo e qualcuno pensa che sia a causa della pressione che c’è oggi su questa squadra. Per quello che ci ha fatto vedere fino ad oggi questo gruppo ed il suo allenatore, non sarà di certo avere gli occhi puntati a fermare il cammino dei rossoblù. Per questo bisogna ripartire e ricominciate il prima possibile con la stessa grinta di sempre. Quest’anno ha insegnato al Bologna a spingersi oltre i propri limiti: piedi per terra ma sguardo sempre fisso all’obiettivo.