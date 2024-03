Bolognamania: tanti Nazionali, tanti giocatori di qualità

Si gioca il giorno di “Pasquetta” alle 12.30 ed eppure la partita contro la Salernitana è più sentita che mai. C’è tantissima voglia di tornare al Dall’Ara dopo queste due settimane di stop a causa degli impegni Nazionali, partite che hanno coinvolto quindici giocatori rossoblù. Sì, avete letto bene: praticamente più di metà della rosa attuale.



Questo dato è l’ennesima testimonianza del valore di questa squadra perché, se è vero che la differenza, in questa stagione, la sta facendo l’alchimia che si è creata tra i calciatori è altrettanto vero che la qualità dei singoli non può passare in secondo piano. Il Bologna quest’anno ha tanti giocatori giovani ma soprattutto validi, motivo per il quale merita il quarto posto in classifica che sta difendendo con le unghie e con i denti.



Per Orsolini, fresco di convocazione con la maglia azzurra, è bastato poco per imporsi nella gara contro l’Ecuador: entrato nel finale, è riuscito a fornire l’assist vincente per lo 0-2 finale. Resta un po’ il rammarico per il poco spazio concesso a lui dal CT Spalletti ma questo finale di stagione sarà fondamentale per lui per tenersi stretto la maglia della Nazionale in vista degli Europei estivi.



Ma non solo il numero 7 rossoblù: Lucumì ha dato prova di grande spessore contro la Spagna, Freuler e Ndoye sono stati titolati nell’ultima amichevole contro la Danimarca di Kristiansen, Posch ha messo minuti sulle gambe dopo la nascita del figlio Romeo in una mezz’ora giocata nella gara tra Slovacchia e Austria. Bene anche Castro con l’Argentina Under 23 ed Al Azzouzi con il suo Marocco.



Insomma, in ogni parte del mondo, i rossoblù hanno dato prova di carattere e sono pronti a tornare a Casteldebole per preparare al meglio l’insidiosa gara contro la Salernitana ultima in classifica. Una gara sulla carta decisamente abbordabile ma che non bisognerà, per nessun motivo, prendere sotto gamba.