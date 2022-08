In attesa della prima gara ufficiale della stagione, la partita di Coppa Italia prevista lunedì 8 agosto contro il Cosenza al Dall’Ara, il Bologna continua a prepararsi senza però grosse novità per quanto riguarda il mercato.



Dopo la cessione del difensore Theate che ha suscitato nell’ambiente qualche polemica, vista la qualità del giocatore e i problemi difensivi della squadra, ancora non è stato trovato un sostituto quando mancano poche settimane all’inizio del campionato. Lo stesso vale per l’attacco, i nomi che circolano sono diversi ma ancora non è arrivato sotto le Due Torri il vice Arnautovic.



Se è vero che dalle cessioni di Hickey, Svanberg e infine Theate il Bologna ha incassato circa 50 milioni per tre giovani, è altrettanto vero che questo “Tesoretto” dovrà essere reinvestito per rendere la squadra competitiva quando al momento il livello in campo sembra quello della passata stagione.



E’ ancora presto per dare giudizi ma le amichevoli pre-campionato, soprattutto la sconfitta per 4-1 contro il Twente, hanno lasciato un po’ l’amaro in bocca ai tifosi rossoblù che sperano di assistere ad un finale di mercato esplosivo. Sarà davvero così? Solo Sartori può risponderci.