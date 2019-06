A Bologna è tempo di Nazionale, con l'Under 21 di Luigi Di Biagio che si appresta a scendere in campo domenica sera al Dall'Ara contro la Spagna, in uno stadio tutto esaurito, nella prima sfida di questo Europeo 2019 e con in campo il rossoblù Riccardo Orsolini.



E mentre si respira l'aria azzurra per questo importante evento, il Bologna è in vacanza solo ed esclusivamente per quanto riguarda squadra e allenatore. Già, perchè la dirigenza rossoblù sta lavorando intensamente sul mercato per cercare di costruire a Sinisa Mihajlovic – fresco di rinnovo e firma sul contratto – una squadra che possa competere per l'Europa.



Ancora non è stato ufficializzato ma Walter Sabatini, neo supervisore tecnico di Bologna e Montreal, ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro rossoblù: Sinisa ha chiesto almeno 5 giocatore titolari e, in attesa di sfoltire la rosa con la cessione di giocatori considerati oggi esuberi, si sta trattando Roberto Inglese per l'attacco e il ritorno di Evangelista Lyanco per la difesa.



Le cifre, come accade ultimamente nel mercato italiano, al momento sono alte per le casse del club ma se la volontà è far diventare il Bologna una squadra da alta classifica, Joey Saputo è chiamato ad investimenti onerosi ed importanti.



Manca meno di un mese all'inizio del ritiro rossoblù e per far sì che Mihajlovic possa lavorare alla sua squadra titolare, la maggior parte delle risorse dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana. I nomi sono tanti così come le idee ma a partire dalla conferma dei migliori, in particolare Riccardo Orsolini, il Bologna deve costruire da oggi il suo domani. E fare tutto il possibile per puntare sempre più in alto.