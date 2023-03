Un buon punto contro una grande ma rimane il rammarico per non essere riusciti a finalizzare maggiormente le occasioni avute. Bologna – Lazio termina a porte inviolate con il risultato di 0-0 ma ancora una volta il tema di fine giornata è uno solo: “Perché Arnautovic rimane in panchina?”.



In un momento in cui il Bologna gioca bene nonostante l’assenza del suo miglior giocatore, confermando l’ottimale posizione in classifica, la piazza si divide tra Thiago Motta e Marko Arnautovic: questo non può fare sicuramente il bene del Bologna che deve mettere a tacere le voci di un rapporto compromesso fra i due e di un numero 9 che a fine stagione dovrebbe lasciare le Due Torri.



E se la verità sta nel mezzo e non sappiamo con esattezza quale sia la causa di questa scelta, non si può non notare che l’austriaco nelle ultime sfide è sempre rimasto in panchina: non solo, nel corso di Bologna – Lazio non è mai stato mandato nemmeno a scaldarsi. “Barrow sta meritando di giocare” è stata la risposta secca dell’allenatore al termine della gara.



Dopo due lunghi infortuni il rischio senza mettere minuti sulle gambe è quello che l’austriaco possa faticare a riprendersi: la voglia del giocatore di scendere in campo è palese anche semplicemente dalla reazione avuta al termine della sfida contro la Lazio, ora bisognerà dimostrarlo a Motta e tornare a rendersi protagonista. Il Bologna, con lui in campo, può solo trarre beneficio nonostante tutto.