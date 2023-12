Non c’è due senza tre. Tre vittorie in sette giorni ma non solo: tre vittorie contro Roma, Inter ed Atalanta. Ieri tra le squadre più forti del campionato da ammirare da lontano, oggi competitor a tutti gli effetti di un Bologna che ha festeggiato il Natale al quarto posto solitario in classifica a soli due punti dal Milan al terzo posto.



Bisogna ammetterlo: questa squadra ha qualcosa di speciale e il risultato straordinario ottenuto fino ad oggi è il risultato migliore degli ultimi cinquant’anni. Il Bologna di Thiago Motta è forte, unito, più solido che mai: la gara vinta per 1-0 contro la squadra bergamasca, l’ultima in ordine cronologico, con gol di Ferguson sul finale è stata la ciliegina sulla torta di una settimana magica.



Inutile dirlo, il settore ospiti per la gara di sabato contro l’Udinese è già sold out al grido di “Thiago Motta, portaci in Europa!”. Se il Bologna, infatti, replicasse nel girone di ritorno quanto fatto nel girone di andata, questo sogno incredibile potrebbe davvero prendere vita permettendo ai tifosi rossoblù di rivivere l’emozione delle competizioni internazionali.



Intanto, a breve aprirà il mercato e l’emozione strana è quella di non attenderlo con ansia ma con la consapevolezza di non avere realmente bisogno di nuovi innesti. In questo momento il Bologna è quasi perfetto, perché cambiarlo? Certo, si cederà qualche giocatore impiegato meno ma difficilmente verranno fatti investimenti in entrata. D’altronde, se questi sono i risultati, il lavoro egregio è già stato fatto la scorsa estate.