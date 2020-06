Arriva una notizia importante per l’ma non solo:ha sottoscritto infatti nei giorni scorsi un accordo di partnership con, controllata del Gruppo Fincantieri, per la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dello stadioIn un momento di forte crisi come quello che stiamo attraversando in tutta, questa collaborazione rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro proprio perché regalerà al, alla città, ai tifosi e ai cittadini un’infrastruttura moderna e che riqualificherà un intero quartiere.E’ dal 2014 e più precisamente dall’insediamento della nuova società che sotto lesi parla di stadio: già, perché se ilvuole crescere e raggiungere traguardi importanti, ha bisogno di farlo in contesti di livello. Prima la riqualificazione del centro tecnico, ora invece la ristrutturazione di uno stadio importante come ilIl primo rendering di ciò che sarà è stato presentato ormai diversi mesi fa ma c’è tanta curiosità nell’aria per l’inizio dei lavori e per capire dove giocherà ildurante il processo di riqualificazione.… sono diverse le città e gli stadi che in questo momento vengono accostati ai rossoblù.In tutto questo, mentre si aspettano novità in merito, bisogna davvero fermarsi a pensare alledie alla sua volontà di andare avanti e far sempre meglio: un tassello alla volta, col tempo, sta riuscendo lì dove si era prefissato. Ovvero, unadi cui essere fieri ed unasana e con ambizioni importanti.