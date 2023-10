Sotto di due gol nel giro di venti minuti e poi una reazione da vera squadra che ha portato il Bologna a pareggiare contro l’Inter a San Siro per 2-2. Incredibile ma vero, per com’è stato maturato, questo risultato vale come una vittoria.



Prima Orsolini e poi finalmente Zirkzee, il primo gol su rigore e il secondo da protagonista assoluto: il Bologna sta crescendo e l’unione di questo gruppo, unita alla qualità dei singoli, può fare davvero la differenza in questo campionato. La massima espressione di tutto ciò sono proprio questi due giocatori: una volta ceduto Arnautovic, tutti abbiamo pensato alle difficoltà che avrebbe avuto il Bologna davanti. Il nuovo numero 9 rossoblù invece si sta rimboccando le maniche senza deludere le aspettative.



Non solo: Orsolini è ora il vero trascinatore di questa squadra, lucido e propositivo, l’idolo vero della tifoseria felsinea. Il suo posto da titolare se lo sta guadagnando giorno dopo giorno così come la fiducia di Motta, davvero orgoglioso dei suoi ragazzi dopo la gara di ieri pomeriggio a Milano.



In questo momento la classifica mostra il Bologna in ottava posizione a 11 punti e la sosta arriva forse nel momento peggiore in quanto la forma fisica e mentale della squadra è sotto gli occhi di tutti. Poco importa comunque, saranno settimane per rifiatare per chi rimane a Casteldebole e settimane dove mettersi alla prova per chi partirà per la Nazionale. Inutile nasconderlo, Orsolini si sarebbe meritato la maglia azzurra. Ma il suo momento tornerà di nuovo.