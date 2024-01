Bolognamania: un passo alla volta si risale

Buon pareggio del Bologna in casa del Milan a San Siro, un 2-2 arrivato nei minuti finali dopo una gara rocambolesca in cui i tiri dal dischetto sono stati protagonisti. È stato bravo Orsolini, subentrato a partita in corso, ad essere lucido nel tirare quel rigore che ha sancito il pareggio finale. Da inizio stagione di passi falsi il Bologna ne ha fatti ben pochi e anche se il 2024 è iniziato in maniera un po’ anomala rispetto a come aveva abituato la prima parte di stagione, la squadra di Thiago Motta è sempre rimasta sul pezzo confermando il duro lavoro del tecnico e della società.



Questo pareggio contro il Milan posiziona ora il Bologna all’ottavo posto in classifica nell’attesa di incontrare sabato al Dall’Ara il Sassuolo: nonostante gli inciampi avuti nel mese di gennaio, questa squadra si sta rialzando mostrando il gioco a cui siamo abituati e dimostrando di potersela giocare contro chiunque, soprattutto contro le Big. Infatti, delle sole quattro sconfitte subite dal Bologna da inizio campionato, due di queste sono contro squadre che lottano per salvarsi come Cagliari e Udinese.



Intanto, manca poco alla fine di questa sessione di calciomercato e il Bologna ha ufficializzato l’arrivo del giovane Castro: in tanti si chiedono se sarà il sostituto di Zirkzee a fine stagione ma la speranza è che quest’ultimo possa rimanere e diventare sempre di più un pilastro di questa squadra. Ad ogni modo, l’argentino classe 2004 è un prospetto interessante che si metterà fin da subito in mostra dando il cambio all’olandese.



Pochi acquisti ma mirati, giovani di talento come da scuola di Giovanni Sartori: è proprio con questi ragazzi che il Bologna può affermarsi sempre di più nel campionato di Serie A. Volontà, determinazione, grinta e coraggio: sono questi gli ingredienti che fanno di un giocatore la differenza, al di là della bravura. E se andiamo ad analizzare la rosa di quest’anno, viene difficile pensare chi non li abbia.