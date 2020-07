Lezioni di calcio ieri sera al Dall’Ara… sì, ma dall’avversario. Il Sassuolo di De Zerbi infatti, ha vinto per 2-1 la sfida contro il Bologna grazie ad una prova di spessore, mantenendo sempre il pallino del gioco e annullando del tutto le manovre dei rossoblù.



Sono passati appena tre giorni dalla vittoria del Bologna a San Siro contro l’Inter e mentre ieri si parlava di possibile “Sogno Europa”, questo passo falso riporta tutti con i piedi per terra gettando un po’ di malumore nell’ambiente soprattutto per la brutta prestazione che si è vista in campo ieri sera.



Rispetto alle ultime uscite in cui, dopo un primo tempo nettamente sottotono, il Bologna è stato in grado di rialzarsi e riagguantare il risultato, nella gara contro il Sassuolo l’atteggiamento passivo mostrato nei primi quarantacinque minuti di gara è continuato nel secondo tempo e ha decretato la sconfitta dei rossoblù.



Non è bastato il gol di Barrow sul finale per aggiustare le cose e come sappiamo bene, quando subisci gol, ne devi fare sempre uno in più dell’avversario: il Bologna è da 26 gare che non riesce a mantenere la porta inviolata e a lungo andare questa situazione inizia ad essere difficile da gestire.



Qualsiasi sia la coppia di difensori centrale, l’unica certezza dei rossoblù negli ultimi mesi è quella di subire gol: è vero che segniamo con continuità ma è altrettanto vero che l’aspetto difensivo va migliorato con urgenza, a volte infatti è anche bello vincere 1-0.