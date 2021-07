Prime amichevoli estive per il Bologna, prime indicazioni per Mihajlovic sulla squadra che verrà: manca poco meno di un mese all’inizio del campionato e mentre è stato stilato il calendario della stagione 2021/2022, i rossoblù continuano ad allenarsi al fresco di Pinzolo.



L’argomento quotidiano, ormai da un paio di mesi, è sempre quello relativo all’attaccante: la dirigenza del Bologna ha deciso di aspettare Arnautovic ma il rischio è evidente e ricorda un po’ la situazione vissuta con Supryaga l’anno scorso, sfumato l’ultimo giorno di mercato. Finché il giocatore e il club di proprietà, lo Shangai, non troveranno un accordo il giocatore non vestirà la maglia del Bologna.



Inutile sottolineare quanto sarebbe stato importante avere la punta durante il ritiro estivo, permettendo a Mihajlovic di lavorare sulla costruzione del gioco in maniera molto più chiara e netta. In questo momento, l’allenatore rossoblù deve accontentarsi della riserva mentre si aspetta di capire se, prima o poi, il giocatore firmerà con il club rossoblù.



Intanto, tra i presenti a Pinzolo, Orsolini sembra essere quello più in forma e pimpante: vorrà rilanciarsi dopo una stagione di pochi alti e tanti bassi? Con la sua fantasia e la sua qualità, il numero 23 del Bologna potrebbe ancora fare la differenza. Mihajlovic crede in lui e lui crede in Mihajlovic: nonostante l’interesse di diversi club, il futuro del giovane sembra essere ancora sotto le Due Torri.