Quando dopo 45 minuti sei sotto di due gol contro l’ultima in classifica, fondamentalmente hai due strade: lasciare che il parziale ti travolga oppure reagire. E il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, ancora una volta, torna in campo dopo l’intervallo con la forza necessaria per ribaltare il risultato e vincere la sfida contro il Crotone per 3-2.



Una rimonta incredibile con tre gol segnati solo nel secondo tempo a dimostrazione che con la giusta volontà si può cambiare una partita: “Nel primo tempo abbiamo fatto schifo” – sono state le parole sincere del tecnico rossoblù – “Ma siamo stati bravi poi nella ripresa”. Cos’è cambiato oltre l’atteggiamento? Sicuramente ad incidere sono stati anche i cambi subentrati dalla panchina e che hanno fatto il proprio dovere, soprattutto Schouten e Skov Olsen che hanno segnato i gol del pareggio e della vittoria.



Giovani di qualità e di talento, giovani nei quali il Bologna sta credendo e che piano piano si stanno ritagliando il proprio posto all’interno della squadra rossoblù. Sì, perché in questa rosa in pochi hanno il posto da titolare fisso e Mihajlovic si trova spesso a fare delle scelte dettate da quanto dimostrato dai singoli in settimana. E Schouten e Skov Olsen, probabilmente, sono entrati con la voglia e la determinazione di dare il proprio contributo in positivo alla gara.



Il primo gol rossoblù invece è stato segnato dal difensore rossoblù Soumaoro, autore nel primo tempo del fallo che ha decretato il rigore per il Crotone. Anche in questo caso, è la dimostrazione di un giocatore che dopo l’errore non ha mollato e anzi, ha saputo reagire e segnare la sua prima rete in Serie A. Tutto è bene quel che finisce bene e in questo caso vanno fatti i complimenti ad una squadra che ha saputo cambiare le sorti di una partita scritta portandosi ora a quota 34 punti, sempre più vicini all’obiettivo salvezza.