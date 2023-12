Eccoci qua, soli al quarto posto in classifica dopo aver battuto lanello scontro diretto finitoieri allo. Incredibile ma vero, ilsta facendo la storia rivelandosi la sorpresa più incredibile in questa stagione di. Mancano ancora diverse giornate alla fine del girone di andata ma ilcon i tre punti di ieri è salito a quota, record da quando il massimo campionato ha inserito la regola dei tre punti.E’ unache gioca, diverte, coesa e competitiva a tal punto chepuò decidere di far giocareal posto di: non solo, succede che il secondo portiere mette in campo una prestazione di alto livello e che una scelta che in passato sarebbe stata contestata, diventa una scelta giusta e applaudita da parte dei tifosi.Quei tifosi che negli ultimi decenni hanno vissuto tanti momenti di mediocrità e sofferenza, ora sorridono con il cuore ricolmo di gioia:è il mantra ripetuto dai bolognesi in questi giorni. E il miracolo di Natale – che tutti speriamo possa continuare fino a fine stagione – è merito davvero di tutti ma in particolare di tre pilastri che oggi stanno facendo la differenza: l’allenatore, il difensoree l’attaccanteQuesti giovani talenti hanno il passo dell’e sono allenati da un tecnico che ha tutte le carte in tavola per imporsi a livello internazionale. Il lavoro fatto daquest’estate insieme alla determinazione e alla fisicità di questa squadra ricorda veramente il modello. Di questa squadra si sta parlando tanto anche a livello, l’attenzione sui rossoblù è più forte che mai: pensare giorno per giorno – come vuole– può essere la chiave per regalare alla piazza rossoblù il risultato più grande nella sua recente storia.