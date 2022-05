Termina il campionato del Bologna a quota 46 punti dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa, un tredicesimo posto in classifica che lascia davvero l’amaro in bocca pensando all’ottimo girone di andata messo a segno dai rossoblù.



Eppure, nella seconda parte di stagione qualcosa è andato storto e il Bologna si è trovato spesso in difficoltà perdendo per strada molti punti. Così facendo l’obiettivo perseguibile della parte sinistra della classifica è venuto meno e i tifosi si sono dovuti accontentare di un altro campionato mediocre e senza grossi momenti da ricordare, ad eccezione della vittoria contro l’Inter.



Sicuramente l’aspetto migliore di questa stagione 2021/2022 è stato Marko Arnautovic, autore di 14 reti in 33 presenze e finalmente l’attaccante che sotto le Due Torri mancava da un pezzo. Ora, in ottica mercato, bisognerà essere bravi a trattenerlo e ad affiancargli una seconda punta con la quale costruire un attacco di livello per migliorare nettamente la rosa.



Sembra ormai certa la firma di Giovanni Sartori come nuovo Direttore Sportivo dei rossoblù: è sotto gli occhi di tutti il suo lavoro con Chievo ed Atalanta per cui in lui si ripongono le più alte aspettative per fare davvero il salto di qualità. In giornata invece si deciderà probabilmente il futuro di Sinisa Miahjlovic sulla panchina del Bologna. Se rimarrà, gli andrà concessa una squadra capace di fare la differenza. Un nuovo gruppo con cui ripartire da zero.