Quando perdi sei partite nelle ultime sette, è evidente come non possa trattarsi di un semplice caso. Il Bologna, pur giocando come nella gara di ieri contro il Verona persa 2-1, non riesce a fare risultato ed è caduto in un buco nero dal quale è necessario tirarsi su prima possibile.



Se pensiamo alla qualità e ai risultati ottenuti nella prima parte di campionato, questa squadra sembra una fotocopia sbiadita di quella di inizio stagione: è vero, gli infortuni e gli assenti per covid sono stati tanti nell’ultimo periodo ma non ci sono più alibi ed è fondamentale reagire al momento no.



Per farlo, servono anche degli innesti in questi ultimi giorni di mercato perché rimanendo con questa rosa sarà difficile concludere il campionato nella parte sinistra della classifica, in linea con l’obiettivo dichiarato la scorsa estate.



Tra le altre cose, Sinisa Mihajlovic ieri in conferenza stampa ha dichiarato che “Skov Olsen e Dijks non hanno più piacere a stare con noi”. Questa è un’altra rottura che sicuramente non fa il bene dello spogliatoio e trovare loro una sistemazione in questa sessione invernale diventa ora una priorità. Così come sostituirli degnamente.