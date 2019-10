È diventata definitiva la condanna di 2 anni e 8 mesi di carcere per Giorgio Saurgnani, il tifoso della Juventus processato per la bomba carta esplosa all'Olimpico di Torino durante il derby del 26 aprile 2015. Come riporta l'Ansa, la Cassazione ha respinto il ricorso della difesa contro la sentenza della Corte d’Appello del 14 ottobre, che ha condannato Saurgnani per concorso morale nell’esplosione che provocò 11 feriti tra i tifosi del Torino.