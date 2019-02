Crudeli lancia la bomba. Il noto giornalista e tifoso rossonero, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha raccontato un retroscena, uno spiffero arrivato alle sue orecchie dopo la semifinale di andata di coppa Italia, tra Lazio e Milan: "Girano tante voci. Mi hanno detto che avrebbero parlato Elliot e Lotito per un prestito del patron rossonero in favore della Lazio di 300-400 milioni per la costruzione dello stadio della Lazio. Di questi, 120 non verrebbero restituiti perché il Milan comprerà Milinkovic per quella cifra”.