Lazio, vicinissima all'esterno Alberto Moreno. La bomba arriva dall'Inghilterra: l'esterno sinistro spagnolo, che sta andando a scadenza con il Liverpool, avrebbe firmato un precontratto con la Lazio secondo il "The Independent". Sul suo arrivo a Roma potrebbe giocare un ruolo fondamentale Lucas Leiva: i due sono ex compagni di squadra e parecchio uniti, nelle ultime ore si sono fatti vedere insieme nella capitale.

MORENO LIVERPOOL - Come riporta il Daily Mail stamattina, Moreno piaceva alla Roma, ma l'addio di Monchi ha congelato di fatto i piani di mercato dei giallorossi. E la Lazio si è inserita, anche approfittando dello scarso utilizzo di Moreno da parte di Klopp: solo 5 presenze, da quella parte gioca Robertson, e come suo sostituto l'allenatore tedesco preferisce Milner.



MERCATO LAZIO - La Lazio a sinistra con Durmisi non si sente coperta, Lulic è un senatore fondamentale (rinnoverà), ma Tare vuole regalare un giocatore d'esperienza, abituato a palcoscenici importanti. Moreno ha anche ottimi rapporti con il suo neo-compagno di nazionale Luis Alberto: un motivo in più per dar credito alle voci che arrivano dall'Inghilterra.