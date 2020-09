Secondo l'autorevole portale tedesco Speedweek, Valentino Rossi sarebbe pronto ad annunciare il suo ritiro dalla MotoGP, lasciando così un posto libero nel team Yamaha Petronas per il 2021. Al suo posto, in sella alla M1 della squadra malese, secondo Speedweek arriverebbe Andrea Dovizioso, che nei mesi scorsi aveva annunciato il mancato accordo con Ducati per il rinnovo di contratto.



Come rileva Sportmediaset, sembra plausibile che nel weekend di Misano, nella ‘sua’ gara, Rossi potrebbe sciogliere ogni dubbio con un annuncio, che si tratti dell'addio alle corse o, come lui stesso aveva lasciato intendere, di una conferma per la prossima stagione, quando il Dottore avrà 42 anni. Le ultime parole di Valentino sul suo futuro, infatti, erano sembrate piuttosto nette: "Resterò in Yamaha al 99%".