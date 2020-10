Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Cristiano Ronaldo via dalla Juve la prossima stagione. Come scrive Diario Gol, il classe '85 potrebbe lasciare Torino in quanto i bianconeri sono intenzionati a svecchiare la rosa. E CR7 potrebbe finire al Psg, pronto a firmare l'ultimo contratto importante della carriera.