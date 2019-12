Secondo quanto svelato da Sportitalia, non avendo ricevuto una risposta da Ibrahimovic, nelle ultimissime ore si è mosso anche il Milan per Erling Haaland: "Un sondaggio di Paolo Maldini che ha portato a una mega proposta di ingaggio: quinquennale da 5,5 milioni a stagione, la volontà di chiudere a gennaio. Anche perché non è così scontato che il Salisburgo resista fino a giugno, ricordiamo che la valutazione è di circa 30 milioni (commissioni comprese), che può crescere appena, comunque nettamente inferiore ai 70-75 milioni che il club austriaco aveva preventivato. Abbattimento dovuto a un accordo antecedente con Raiola che alimenta a maggior ragione un’asta europea. Si è iscritto anche il Milan, con una mega proposta: tutti pazzi per Haaland. Ma bisogna aspettare le decisioni definitive, anche del Salisburgo", si legge.