Dario Hubner, ex attaccante, tra le altre, di Brescia e Piacenza, parla di Alfredo Donnarumma e Francesco Caputo, attaccanti di Brescia e Sassuolo, ex compagni a Empoli pronti a sfidarsi domani sera. Queste le parole di Tatanka a la Gazzetta dello Sport: "Tutti e due hanno avuto un ottimo impatto con il campionato: per Donnarumma una conferma dopo Empoli e le lontane stagioni con il Bari. Non do giudizi ma sono contento di vedere due attaccanti italiani tra i protagonisti, due che oltre tutto si sono fatti conoscere in provincia. Proprio come me".



CHI ASSOMIGLIA A CHI - "Chi assomiglia a Hubner? Impossibile rispondere, perché ogni attaccante ha le sue caratteristiche. Giocano in Serie A, io ho giocato in A, quindi in modi diversi sono bravi qanto me".