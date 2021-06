è una nazionale 'strana': sempre piena di campioni ma con una sola Coppa del Mondo in bacheca (1966). Per il resto, qualche buon piazzamento nelle competizioni internazionali e nulla più., e per Sterling è un sogno che si realizza: "Quando vedevo lo stadio di Wembley in costruzione esploravo la zona con la bicicletta sognando un giorno di poterci giocare, ora voglio vincerci un trofeo con l'Inghilterra". Carico a mille l'attaccante del Manchester City, uno dei titolari del ct che spera di recuperare il capitano del Manchester United Harry Maguire, che a inizio maggio ha subito un infortunio ai legamenti della caviglia e sta facendo una corsa contro il tempo per tornare a disposizione. Chi sta benissimo invece è Mason Mount, che in nazionale dovrebbe giocare mezz'ala in quel ruolo che ricopriva nel Chelsea di Lampard. Vicino a lui l'amico Declan Rice del West Ham e Kalvin Philipps del Leeds, che da quelle parti hanno etichettato come 'il Pirlo dello Yorkshire'.Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich), Jordan Pickford (Everton)​.Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City).Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund)​.Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)​.- L'Inghilterra si è qualificata all'Europeo grazie al, totalizzando 7 vittorie, nessun pareggio e una sola sconfitta con la Repubblica Ceca. Con 37 gol segnati ha il secondo miglior attacco insieme all'Italia e dietro solo al Belgio; e con 6 reti subite è una delle migliori difese della fase di qualificazione.13 giugno, ore 15: Inghilterra-Croazia (Londra)18 giugno, ore 21: Inghilterra-Scozia (Londra)22 giugno, ore 21: Repubblica Ceca-Inghilterra (Londra)- Capitano e bomber dell'Inghilterra,: non c'è biglietto da visita migliore per presentarsi all'Europeo da leader di una nazionale che punta alla vittoria finale trascinata dal suo leader. Occhi puntati anche sul gioiellino classe 2000, talento del Manchester City pescato da Pep Guardiola nelle giovanili del club.