La storia d'amore con la bellissima modella Michelle Sanders è finita, ma Andrea Petagna non sta rimanendo da solo. L'attaccante della Spal, ma già acquistato dal Napoli nel corso del mercato di gennaio si sta frequentando con Viktorija Mihajlovic. Sì, proprio la figlia dell'allenatore del Bologna, Sinisa che non ha smentito il flirt in atto: "Al momento ci stiamo frequentando come amici, in futuro chissà”.



