Antonio, bomber del, club pugliese d'Eccellenza, autore di 13 gol in campionato, star del web con le sue interviste, annuncia su Instagram il suo futuro: "Al fine di evitare ogni tipo di polemica e di destabilizzazione comunico che rimarrò a Trani fino a fine stagione e lo farò come ho sempre fatto fino ad adesso!!!!! Spero che adesso torni un po di tranquillità attorno a me stesso e alla squadra per quel che di eccezionale un gruppo partito dal NIENTE sta riuscendo a fare contro a ogni scetticismo!!! Voglio solo puntualizzare che è normale che un giocatore o una persona aspiri a migliorare la propria posizione calcistica ed economica quindi vedo normale come il sottoscritto possa tentennare davanti a altre proposte anche di categorie superiori!!! Detto ciò come ho sempre fatto, rimango fedele e motivatissimo per il resto del campionato!!!! Ho sempre ringraziato Trani e i Tranesi in ogni occasione è continuerò a lottare fino alla fine per questi colori!!! Ad maiora...".