Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women, ha parlato oggi pomeriggio in diretta sul profilo Twitch del club bianconero: "Come mi ha cambiato la Juve? È stato un po' strano. Scopro che mi ha chiamato la Juve e un pensiero ce l'avevo fatto. Da juventina non era male. Ero in ritiro per l'Europeo, 2017 credo. Quando arrivò la chiamata sono rimasta un po' stupita. Non pensavo che mi avrebbero chiamata. Non ci ho messo molto a decidere. E poi il cambiamento c'è stato, ma comunque già avevo nella testa di essere calciatrice. Ma arrivare qui mi ha fatto fare lo step in più per la qualità degli allenamenti, della vita. La Juve ti scorre nelle vene e ti fa capire il senso del 'fino alla fine', che bisogna dare tutto per vincere".