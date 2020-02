Jack Bonaventura potrebbe lasciare il Milan a costo zero a giugno. E La Gazzetta dello Sport ha ribadito come fatto da Mino Raiola che ci sono problemi sul rinnovo del contratto che scadrà nella prossima estate; per questo, si sarebbe già informata la Roma con l'ok del giocatore alla possibile destinazione. Lo scrive La Gazzetta, la proposta giallorossa è in preparazione.