Il centrocampista dell'Italia e della Fiorentina, Giacomo Bonaventura ha parlato a Sky Sport e alla Rai nel post partita della sfida vinta dagli Azzurri contro Malta per 4-0 e in cui un suo super-gol ha sbloccato la partita.



MAGIC MOMENT - "Sto vivendo un bel momento con la Fiorentina e con la Nazionale, oggi alla prima palla ho fatto gol. Oggi ce la godiamo e da domani pensiamo alla prossima partita".



SCUSATE IL RITARDO... "Sono il giocatore più anziano a trovare il primo gol? Scusate il ritardo… Oggi non era facile contro una squadra molto chiusa, aver trovato il gol ci ha permesso di giocare più tranquilli".



SCOMMESSE - "Durante il ritiro è chiaro che se ne è parlato. La testa è andata anche lì, ma quando c'è da preparare le partite la concentrazione è totale, tutto il resto rimane fuori".