. Dopo sei anniha salutato il Milan e lo ha fatto in un clima surreale, con gli stadi vuoti e con il club che, da tempo, lo aveva escluso dai progetti futuri. Scelte comprese e comprensibili, ma che hanno lasciato una scia di delusione nell'animo del calciatore. Che, nei giorni scorsi, lo ha sottolineato con malumore: "Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio - le sue parole. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo.Un capitolo felice, chiusosi in maniera dolceamara, ma ormai messo alle spalle. Perché Jack "ha ancora tanto da dare" ed è pronto a ripartire, carico per una nuova avventura in Italia.Alla fine, però, se la giocheranno in due, come confermato dal suo agente, Mino Raiola, nelle scorse ore: "Stiamo valutando, siamo molto vicini a un paio di squadre, spero di chiuderla in un paio di giorni".. E proprio dalla Campania arriva l'invito di, che non si è nascosto: "Il Benevento potrebbe allungare la carriera di alcuni giocatori. Bonaventura, ad esempio, qui potrebbe perfino tornare in Nazionale". Parole e musica con un destinatario preciso: