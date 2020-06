In casa Torino non si è ancora smesso di sperare nell'arrivo di Giacomo Bonaventura. Nonostante l'inserimento nella trattativa della Roma, il direttore tecnico Davide Vagnati sta proseguendo il proprio lavoro per convincere il centrocampista a sposare la causa granata.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il dt Vagnati ha intensificato i contatti con il procuratore del calciatore, Mino Raiola: l'obiettivo è ottenere il prima possibile il sì di Bonaventura e battere così sul tempo la Roma.