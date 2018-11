Continua a diluviare sul bagnato in casa Milan: il jolly rossonero Giacomo Bonaventura, fuori da fine ottobre per un problema alla cartilagine del ginocchio sinistro, va verso l'operazione chirurgica.



RISCHIA DAI TRE AI CINQUE MESI DI STOP - Il classe '89 è infatti a un passo dal finire sotto i ferri: la terapia conservativa fin qui non ha dato risultati soddisfacenti, nei prossimi giorni lo staff medico del Milan valuterà definitivamente la situazione e comunicherà ufficialmente se intervenire chirurgicamente sul ginocchio dell'ex Atalanta. Il marchigiano nel caso starà fermo dai tre ai cinque mesi e rientrerà così non prima di marzo/aprile 2019.



OPERAZIONE PIU' VICINA - La decisione non è ancora presa al 100%, ma è sempre più probabile: il giocatore e il club scongiuravano l'ipotesi, ma la terapia conservativa non ha dato i risultati sperati e l'operazione chirurgica sembra quindi l'unica opzione.