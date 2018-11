La Juventus è più lontana per Giacomo Bonaventura: indisponibile per il match di giovedì contro il Betis in Europa League, il centrocampista del Milan è a forte rischio anche per la sfida con i bianconeri in programma domenica a San Siro. Preoccupano le condizioni del ginocchio e, domani, il 5 rossonero sarà sottoposto a una nuova visita specialistica per valutare al meglio la situazione.



FIDUCIA HIGUAIN - Sensazioni opposte invece per Gonzalo Higuain, uscito nel primo tempo della sfida con l'Udinese per un fastidio alla schiena: il Pipita non si è allenato oggi con i compagni, ma c'è fiducia sulle sue possibilità di recupero per la gara con la Juve, sua ex squadra.