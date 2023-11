Nel corso della lunga intervista concessa alla Rai, il centrocampista oggi alla Fiorentina e in passato al Milan, Giacomo Bonaventura, ha parlato anche del passato del club rossonero e della gestione di Yonghong Li.



I CINESI - "Se mi fece arrabbiare la scelta di non darmi la fascia da capitano a favore di Bonucci? Ci furono tanti cambiamenti e quando non c'è una stabilità come oggi alla Fiorentina è difficile esprimersi. Ci furono tanti cambiamenti e non fu facile. Quando una società si stabilizza con una proprietà, un allenatore e un gruppo di calciatori è tutto più facile".



AL MILAN SONO STATO BENE - "Quando si gode della fiducia di tutti è più facile. Anche al Milan però ho sempre giocato titolare, a parte quando ho avuto qualche problema fisico. Anche lì sono stato bene, poi se non sono riuscito a esprimermi come sto facendo adesso è anche un po' colpa mia. Sono maturato un po' più tardi ma ora sto bene, sento la fiducia di tutti