8 - Giacomo Bonaventura e Miralem Pjanic sono gli unici due giocatori ad aver realizzato almeno un gol in tutte le ultime otto stagioni di Serie A (inclusa quella attuale). Esperienza. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 29 agosto 2018

Cos'hanno in comune Giacomoe Miralem? Un record condiviso per la nostra Serie A. Come riportato da Opta i due centrocampisti di Milan e Juventus hanno segnato almeno un gol in ognuna delle ultime 8 stagioni disputate (compresa quella attuale).