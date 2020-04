In queste settimane è davvero molto difficile riempire siti, tv e giornali perché, parliamoci chiaro, di notizie ce ne sono davvero poche. Ovviamente non ce ne sono relativamente al calcio giocato, ma ce ne sono poche anche di calciomercato perché le trattative, salvo eccezioni, sono bloccate. Pertanto quando ci imbattiamo in una vera notizia, raramente, è il caso di analizzarla e sviscerarla, anche se apparentemente può sembrare solo un dettaglio. E di questi tempi assurge allo status di vera e propria notizia anche un semplice like a un post di Instagram.Alludo a quello chedal suo profilo ufficiale ha messo sulla news di Sky che parlava del suo. È un like pesante, anzi pesantissimo.. È un like che dimostra che Jack ormai se ne è fatto una ragione. Sappiamo quanto ci tenesse al Milan e quanto abbia dato per questa maglia.. Bonaventura è uno dei pochi, insieme aa poter trasmettere ai giovani nuovi arrivi il significato di indossare la maglia rossonera. Bonaventura è uno dei pochi protagonisti dell’ultimo trofeo vinto dal Milan, la Supercoppa di Doha.. Davvero si fatica a capire il perché.perché non ci risulta che Bonaventura abbia pretese in grado di sforare l’eventuale salary cap imposto da Gazidis. Non può essere tecnica perché attualmente nella rosa del Milan si fa molta fatica a trovare qualcuno molto meglio di Jack.perché Bonaventura negli anni ha dimostrato di potersi adattare a molti ruoli.perché Jack è sempre stato irreprensibile dal punto di vista dell’impegno, dell’attaccamento e della professionalità. Al punto tale da accelerare anche i tempi di recupero dopo il brutto infortunio occorsogli l’anno scorso. Recupero avvenuto pienamente e dunqueper recuperare al 100%. Jack deve compiere 31 anni ad agosto e quindi la motivazione non può essere legata nemmeno all’età. Non scordiamoci chefu comprato per 18 milioni due anni fa quando era più vecchio e decisamente più acciaccato di Jack.Quindi? Perché non viene rinnovato il contratto di Bonaventura?. Se Bonaventura può ancora essere utile al futuro del Milan bisognerebbe rinnovargli il contratto indipendentemente da chi è il suo procuratore.. Il valore del giocatore è dimostrato dal fatto che ci sono le squadre di mezza Serie A interessate alle prestazioni del centrocampista marchigiano. E chissà che cosa si inventeranno questa volta i soliti trombettieri corte per giustificare un addio incomprensibile come quello di Jack?